In Böckwitz macht sich der Blattrandkäfer breit, sehr zum Ärger der Einwohner. Denn der Schädling kriecht sogar in Betten und Kleiderschränke.

Käferplage in Böckwitz

Viele schwarze Punkte auf der Fensterbank. Böckwitz wird vom Blattrandkäfer heimgesucht. Die Tiere dringen durch jede Öfnung in die Häuser ein.

Böckwitz. - „Wir leben auf dem Land. Da ist man Insekten gewöhnt. Aber das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer“, berichtet Ralf Düring aus Böckwitz. Er und weitere Anwohner am Ortsausgang in Richtung Steimke haben derzeit ungebetene Gäste. So tummeln sich seit etwa zehn Tagen kleine schwarze Käfer auf ihren Grundstücken. Und zwar nicht nur ein paar, sondern sehr viele. „Das ist eine Invasion“, schildert Düring das Ausmaß. Diese Invasion hat zum Beispiel zur Folge, dass seine elektrischen Rollläden nicht mehr funktionieren, weil die Käfer auf den Sensoren sitzen.