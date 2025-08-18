In der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP des Kreistags Harz hat es einen personellen Wechsel gegeben: Steffen Grundmann ist ausgeschieden, ihm folgt ein Politiker aus der Stadt Osterwieck.

Steffen Grundmann tritt ab – Wechsel in der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP im Harzkreis

Michael Strube aus Osterwieck rückt für die Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP in den Kreistag Harz nach.

Halberstadt/Osterwieck. - Wenn der Kreistag Harz am Mittwoch, 27. August, in der Gröpertorschule in Halberstadt zur nächsten Sitzung zusammenkommt, gibt es in der Fraktion Buko (Bürger unseres Kreises ohne Parteibuch)/Freie Wähler/FDP ein neues Gesicht. Dafür hat Steffen Grundmann seinen Stuhl geräumt.