weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kreistag: Steffen Grundmann tritt ab – Wechsel in der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP im Harzkreis

Eil
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen

Stühlerücken im Kreistag  Steffen Grundmann tritt ab – Wechsel in der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP im Harzkreis

In der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP des Kreistags Harz hat es einen personellen Wechsel gegeben: Steffen Grundmann ist ausgeschieden, ihm folgt ein Politiker aus der Stadt Osterwieck.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 19.08.2025, 10:37
Michael Strube aus Osterwieck rückt für die Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP in den Kreistag Harz nach.
Michael Strube aus Osterwieck rückt für die Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP in den Kreistag Harz nach. Foto: H. Rühe

Halberstadt/Osterwieck. - Wenn der Kreistag Harz am Mittwoch, 27. August, in der Gröpertorschule in Halberstadt zur nächsten Sitzung zusammenkommt, gibt es in der Fraktion Buko (Bürger unseres Kreises ohne Parteibuch)/Freie Wähler/FDP ein neues Gesicht. Dafür hat Steffen Grundmann seinen Stuhl geräumt.