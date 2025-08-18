Ausflugsziele im Sommer Ein Sternekoch ganz privat: Robin Pietsch verrät seine Lieblingsorte im Harz

Mit dem Harz ist Sternekoch Robin Pietsch tief verwurzelt: Zwischen Teufelsmauer und Brocken ist er aufgewachsen, hat hier die Grundsteine für seine Karriere gelegt. Er verrät, welche Orte ihn bis heute in seiner Heimat faszinieren und wie er Sommertage am liebsten genießt.