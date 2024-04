Die Bibliothek in der Kita in Dedeleben/Huy wird aktuell komplett umgestaltet. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Kitakinder – und Sabine Marschewski.

Dedeleben. - Schon seit dem Umzug in den Neubau neben der ehemaligen Schule haben die Kinder in der Dedelebener Kita „Kinderland“ eine eigene Bibliothek, die neben Büchern beispielsweise auch Platz für die Elternteekränzchen bietet. „Jetzt wollten wir den Raum noch schöner machen und dabei unbedingt die Kinder miteinbeziehen“, erklärt Manuela Fischer, Leiterin der Cecilienstift-Einrichtung. „Wir haben sie also gefragt, was wir machen müssen, damit sie sich hier zum einen wohler fühlen und zum anderen besser zurechtfinden.“