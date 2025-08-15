Den Landwirtschaftsbetrieb Bockhorst gibt es in Schlanstedt bereits seit drei Jahrzehnten - ein Grund zum Feiern. Was die Besucher hier erwartet.

Landwirtschaftsbetrieb in Schlanstedt feiert großes Fest zum 30-jährigen Bestehen

Familie Bockhorst (Tobias, Werner, Elisabeth, Georg, Katja und Jan-Hendrik - von links) lädt zum großen Fest ein.

Schlanstedt. - „Eigentlich gibt es unseren Familienbetrieb schon seit 100 Jahren“, sagt Landwirt Georg Bockhorst. „Mein Opa August hat das Unternehmen damals im niedersächsischen Vörden gegründet. 1995 bin ich dann damit hier nach Schlanstedt gezogen.“