weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Glasfaserausbau im Harz: Langenstein: Gemeinsam Schippen für schnelleres Internet im Harz

Glasfaserausbau im Harz Langenstein: Gemeinsam Schippen für schnelleres Internet im Harz

Wirklich schnell Filme, Musik, Daten herunterladen oder in Netz stellen – das geht mit Glasfaseranschlüssen. Im Landkreis Harz bekommen jetzt 3.444 Adresspunkte solch einen Anschluss – kostenlos.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 21.01.2026, 11:34
Start für den Glasfaserausbau in Langenstein, Rohrsheim und Emersleben im Landkreis Harz mit symbolischem Spatenstich am Langensteiner Schützenhaus.
Start für den Glasfaserausbau in Langenstein, Rohrsheim und Emersleben im Landkreis Harz mit symbolischem Spatenstich am Langensteiner Schützenhaus. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Vor dem Langensteiner Schützenhaus fliegen am 20. Januar 2026 Sandladungen in die Höhe. Symbolischer Baustart mit drei Tiefbaufirmen für ein 15 Millionen Euro schweres Investitionsvorhaben.