Glasfaserausbau im Harz Langenstein: Gemeinsam Schippen für schnelleres Internet im Harz
Wirklich schnell Filme, Musik, Daten herunterladen oder in Netz stellen – das geht mit Glasfaseranschlüssen. Im Landkreis Harz bekommen jetzt 3.444 Adresspunkte solch einen Anschluss – kostenlos.
Aktualisiert: 21.01.2026, 11:34
Halberstadt. - Vor dem Langensteiner Schützenhaus fliegen am 20. Januar 2026 Sandladungen in die Höhe. Symbolischer Baustart mit drei Tiefbaufirmen für ein 15 Millionen Euro schweres Investitionsvorhaben.