weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Verkehr im Harz: Legende zum Fahren bringen: In Halberstadt beginnt die Ausbildung der SVT-Piloten

Liveticker
Magdeburgs OB: „Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden“
Magdeburgs OB: „Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden“

Verkehr im Harz Legende zum Fahren bringen: In Halberstadt beginnt die Ausbildung der SVT-Piloten

Die Fans des SVT warten sehnsüchtig auf die ersten öffentlichen Fahrten der Schnellzuglegende. Bei der VIS in Halberstadt wird ab dem 12. November ein weiterer Grundstein dafür gelegt.

Von Thomas Kügler 10.11.2025, 20:00
Dieses Personal ist schon bereit: Charlotte Benthe (links) und Finnjos Kamossa arbeiten künftig als Schaffner im SVT.
Dieses Personal ist schon bereit: Charlotte Benthe (links) und Finnjos Kamossa arbeiten künftig als Schaffner im SVT. Foto: Ulrich Benthe

Halberstadt. - Noch steht der SVT in der Werkshalle der VIS in Halberstadt. Schließlich darf nicht jeder diese Schnellzuglegende bewegen. Aber für den Betrieb von Sonder- und Charterfahrten braucht man das geeignete Personal und das ist derzeit rar. In Halberstadt arbeitet man an der Lösung des Problems.