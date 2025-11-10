Die Fans des SVT warten sehnsüchtig auf die ersten öffentlichen Fahrten der Schnellzuglegende. Bei der VIS in Halberstadt wird ab dem 12. November ein weiterer Grundstein dafür gelegt.

Legende zum Fahren bringen: In Halberstadt beginnt die Ausbildung der SVT-Piloten

Dieses Personal ist schon bereit: Charlotte Benthe (links) und Finnjos Kamossa arbeiten künftig als Schaffner im SVT.

Halberstadt. - Noch steht der SVT in der Werkshalle der VIS in Halberstadt. Schließlich darf nicht jeder diese Schnellzuglegende bewegen. Aber für den Betrieb von Sonder- und Charterfahrten braucht man das geeignete Personal und das ist derzeit rar. In Halberstadt arbeitet man an der Lösung des Problems.