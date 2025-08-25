Gerade erst hat die Bushaltestelle in Ströbecks Hauptstraße nach langem Kampf ein kleines Wartehäuschen erhalten. Nun stehen weitere Neuerung an. Auch für eine Haltestelle in Halberstadt.

Aufbau des neuen Wartehäuschens an der Bushaltestelle in der Hauptstraße Ströbecks. Bald könnte es hier schon wieder Bauarbeiten geben.

Halberstadt/Ströbeck. - Lange haben die Ströbecker darum gekämpft, einen Wetterschutz an ihren Bushaltestellen im Ort zu bekommen. Zumindest in der Hauptstraße gibt es jetzt ein Wartehäuschen. Kaum aufgestellt, stehen hier die nächsten Bauarbeiten bevor.