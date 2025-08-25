weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Öffentlicher Nahverkehr im Harz: Leichter einsteigen an Halberstädter Bus-Haltestellen

Gerade erst hat die Bushaltestelle in Ströbecks Hauptstraße nach langem Kampf ein kleines Wartehäuschen erhalten. Nun stehen weitere Neuerung an. Auch für eine Haltestelle in Halberstadt.

Von Sabine Scholz 25.08.2025, 11:30
Aufbau des neuen Wartehäuschens an der Bushaltestelle in der Hauptstraße Ströbecks. Bald könnte es hier schon wieder Bauarbeiten geben.
Aufbau des neuen Wartehäuschens an der Bushaltestelle in der Hauptstraße Ströbecks. Bald könnte es hier schon wieder Bauarbeiten geben. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt/Ströbeck. - Lange haben die Ströbecker darum gekämpft, einen Wetterschutz an ihren Bushaltestellen im Ort zu bekommen. Zumindest in der Hauptstraße gibt es jetzt ein Wartehäuschen. Kaum aufgestellt, stehen hier die nächsten Bauarbeiten bevor.