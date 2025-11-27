Es ist wieder soweit: Die Landwirte der Gemeinde Huy fahren erneut mit ihren beleuchteten Traktoren quer durch die Huy-Orte. Möglichkeiten des Zuschauens bieten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte entlang der Strecke.

Gemeinde Huy. - Zum inzwischen sechsten Mal werden am Samstag, 29. November, wieder bunt beleuchtete Traktoren durch die Gemeinde Huy fahren - und mit den Augen der großen und kleinen Zuschauer erneut um die Wette leuchten.