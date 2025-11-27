Bei den Rabattschlachten am Black Friday machen Osterburgs Einzelhändler nicht mit. Sie wollen Kunden mit eigenen Aktionen am ersten und zweiten Adventswochenende zum Shopping locken.

Mit eigenen Aktionen gegen Rabattschlacht: Das bieten Geschäfte in Osterburg am Black Friday

Wie hier im ProKa gibt es zum Osterburger Weihnachtsmarkt in vielen Geschäften Rabatte.

Osterburg. - Wer in Osterburgs Einkaufsstraße auf Black-Friday-Schnäppchen hofft, der sucht vergeblich. Die wenigsten Geschäfte in der Breiten Straße machen bei dem aus den USA stammenden Aktionstag mit. Im Gespräch mit der Volksstimme erklären die Händler aus Osterburg, warum das so ist und welche Aktionen sie in der Vorweihnachtszeit stattdessen planen.