Das Domweihfest in Havelberg lockt viele Besucher an. Das Programm bietet Kurzweil und Wissenswertes.

855 Jahre nach der Domweihe wird in Havelberg gefeiert

Zum Domweihfest anlässlich des 855. Geburtstages des Gotteshauses hatte Nancy Lewerken dieses Mal Stoffe mitgebracht, aus denen hübsch geflochtene Haarbänder entstanden sind.

Havelberg. - Eine Geburtstagsfeier wie sie besser kaum sein kann: Sonnenschein, gute Unterhaltung, Köstlichkeiten zum Essen und kühle Getränke, Mitmachangebote, Musik sowie gut gelaunte Gastgeber und Gäste. Das Fest auf den Tag genau 855 Jahre nach der Weihe des Havelberger Domes ist bei Klein und Groß gut angekommen.