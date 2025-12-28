Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – eine von ihnen: Die parteilose Dingelstedterin Maika Trübe.

Dingelstedt. - „Die Idee zu kandidieren, habe ich schon länger. Ursprünglich wollte ich 'nur' Ortsbürgermeisterin werden, aber jemand hat dann im Gespräch gesagt: Warum nicht gleich groß denken?“, sagt Maika Trübe, die als weitere Kandidatin für das Bürgermeisteramt ins Rennen geht. „Schon bei der Wahl vor ein paar Jahren, als Maik Berger gewann, hatte ich darüber nachgedacht, aber damals waren meine Kinder noch zu klein.“