Über 50 Teilnehmer auf 28 Fahrzeugen waren am zweiten Weihnachtsfeiertag bei klirrendem Frost auf der Lichterfahrt der Pömmelter Treckerfreunde unterwegs.

Die Pömmelter Treckerfreunde fuhren am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 28 Fahrzeugen über Glinde nach Barby. Hier auf dem Marktplatz.

Pömmelte/Barby. - „Es ist, als hätte man den Geist aus der Flasche entlassen“, bemerkt einer der zahlreichen Zuschauer launig, die auf dem Barbyer Marktplatz den Zug der Lichterfahrer bestaunen. „Ja“, flachst er weiter, „und wer hier eine Glühweinbude aufstellt, wird reich!“