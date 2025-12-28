Rekordzahlen beim Harz-Gebirgslauf 2025 – doch hinter den Kulissen kämpften die Organisatoren mit einer Herausforderung. Wie sie das Problem meistern und welche wichtige Änderung bei dem Sport-Event in Wernigerode 2026 ansteht.

Hohe Sicherheitsauflagen, Start für Sehbehinderte: Das plant Harz-Gebirgslauf für 2026

Beim Harz-Gebirgslauf starteten 2025 mehr als 850 Teilnehmer auf der härtesten Marathon-Strecke Norddeutschlands über den Brocken.

Wernigerode. - Der Harz-Gebirgslauf verzeichnete 2025 die höchste Teilnehmerzahl seit acht Jahren. Welche Probleme die Organisatoren der Großveranstaltung in Wernigerode haben und wie das Sport-Spektakel an der Himmelpforte 2026 inklusiver werden soll, erklärt ihr stellvertretender Vorsitzende und Marketing-Chef Dietmar Ristau im Kurz-Interview mit Reporter Holger Manigk.