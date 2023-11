Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berssel/vs. - Auf den ersten Blick ist dem Schornstein der Friedhofskapelle in Berßel anzusehen, dass er seine besten Zeiten lange hinter sich hat. Im oberen Drittel sind ihm bereits eine ganze Reihe Ziegel abhandengekommen. „Wir befürchten, dass er irgendwann zusammenbricht und möglicherweise einen Friedhofsgänger gefährdet“, erklärt Ortsbürgermeister Jürgen Seubert. Auch sonst hat die kleine Kapelle eindeutig schon bessere Tage gesehen. Das Dach ist moosig, im Eingangsbereich an der Treppe fehlt eine Reihe Fliesen. Rund um das Gebäude zeigen sich teilweise Risse, möglicherweise eine Folge des tonigen Bodens, der bei Nässe aufweicht und das Gebäude in Bewegung versetzt. Der alte Ofen, an dem der Schornstein angeschlossen ist, werde schon lange nicht mehr genutzt, so Seubert. Der betreffende Raum werde als Abstellfläche genutzt. Geheizt werde mit Gas. „Am einfachsten wäre es, den Schornstein zurückzubauen und das Loch im Dach anschließend zu verschließen“, schlägt der Bürgermeister vor.