Nach dem Festakt zum Start des Medizin-Campus in Halberstadt gingen die Studenten zur Straßenbahnhaltestelle am Holzmarkt, um mit einer Sonderfahrt zum K6-Seminarhotel zu gelangen, wo die Vorlesungen und Seminare stattfinden.

Halberstadt. - Im Ausland zu studieren, sei heutzutage an sich nichts Ungewöhnliches, sagt Prof. Robert Bernat, Fachbereichsleiter an der Medizinischen Fakultät in Osijek. Aber einen deutschsprachigen Studiengang zu haben, der sowohl in Kroatien als auch in Deutschland stattfinde, sei einmalig.

Eine Aussage, die am Montag mehrfach zu hören war, als der Ameos-Medizin-Campus in Halberstadt als Außenstelle der kroatischen Josip-Juraj-Strossmayer-Universität eröffnet wurde. Der Startschuss fiel mit einem Festakt im Halberstädter Ratssaal, an dem sowohl eine große Delegation der Medizinischen Fakultät aus Osijek teilnahm als auch der Vorstandsvorsitzende und Gründer der Ameos-Gruppe teilnahmen.

Axel Paeger begründete in seinem Grußwort, warum das Unternehmen sich 2016 dazu entschlossen hatte, mit einer Partneruniversität einen Medizinstudiengang ins Leben zu rufen. „Wir leisten nur einen ganz kleinen Beitrag. Aber der ist wichtig, um den Ärztenachwuchs zu sichern“, so Paeger.

Zu wenige Studienplätze in Deutschland

Zuvor hatte er daran erinnert, dass es 1990 noch 10.000 Medizinstudienplätze in Westdeutschland und 8.000 in Ostdeutschland gegeben habe, inzwischen sind es im wiedervereinten Deutschland nur noch insgesamt 11.000. „Hier kommt der Staat seiner Aufgabe nicht ausreichend nach, aber damit steht Deutschland nicht allein. Auch bei uns in der Schweiz bilden wir nur 60 bis 70 Prozent des eigentlichen Bedarfs aus. Wir müssen jedes Jahr rund 35 Prozent der Ärzte gewissermaßen aus dem Ausland ‚importieren‘“. Angesichts des absehbaren Mangels an Ärzten, der bereits jetzt dazu führe, dass zum Beispiel Rettungsdienste oft kaum noch wüssten, an welchem Krankenhaus die Verletzten noch versorgt werden können.

Die Ameos-Gruppe bilde seit Jahren im Pflegebereich über den Bedarf aus, nun engagiere man sich auch bei der Ausbildung der Ärzte. 30 Millionen Euro investiere Ameos jährlich in die Aus- und Weiterbildung, so Paeger.

Entscheidung vor sieben Jahren getroffen

Die Vorbereitungen für den deutschsprachigen Studiengang haben bereits vor gut sieben Jahren begonnen, die Lehrpläne wurden so entwickelt, dass sie den kroatischen und deutschen Gesetzeslagen gerecht werden – die Absolventen haben anschließend einen EU-weit anerkannten Abschluss in der Tasche. Und können, wenn sie wollen, auch die Facharztausbildung bei Ameos absolvieren, wie Axel Paeger, bevor er sich nochmals bei den Vertretern der Medizinischen Fakultät Osijeks für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankte.

Deren Dekan, Prof. Ivica Mihaljevic, stellte den Anwesenden in seinem Grußwort unter anderem seine Fakultät näher vor, an der 1000 Studierende in 26 Fachbereichen Wissen erwerben. Das taten die 37 Medizinstudierenden dann auch gestern in Halberstadt schon.

Denn der Start am Ameos-Medizin-Campus Halberstadt begann zwar mit einem Festakt, führte dann aber mit einer Sonderstraßenbahnfahrt zum K6 Seminarhotel, wo in den nächsten Jahren Vorlesungen und Seminare stattfinden werden. Nach einem Rundgang durchs Haus startete die erste Vorlesung in Halberstadt, der noch viele weitere folgen werden – ebenso wie die praktische Ausbildung an den Ameos-Kliniken in Sachsen-Anhalt und – für bestimmte Spezialisierungen – auch darüber hinaus, wie Klaus Begall berichtete. „Packen wir es mit Freude an“, so Begall.