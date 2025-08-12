Im Oktober eröffnet die Laer-Gruppe ihren neuen Mega-Mietpark im Gewerbegebiet Ost in Halberstadt. Warum Halberstadt großes Potenzial hat und was der Standort für die Region bedeutet, verrät Firmenchef Georg Laer.

Nach Daimler Truck und Siga ist der Mega-Mietparkt die nächste große Ansiedlung in Halberstadt.

Halberstadt. - Im Oktober eröffnet die Laer-Gruppe den Mega-Mietpark im Gewerbegebiet Ost in Halberstadt. Reporter Thomas Kügler sprach mit Firmenchef Georg Laer über den Hintergrund der Ansiedlung.