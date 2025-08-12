weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Wirtschaft im Harz Mega-Mietpark Halberstadt: Laer-Gruppe eröffnet neuen Standort im Gewerbegebiet Ost

Im Oktober eröffnet die Laer-Gruppe ihren neuen Mega-Mietpark im Gewerbegebiet Ost in Halberstadt. Warum Halberstadt großes Potenzial hat und was der Standort für die Region bedeutet, verrät Firmenchef Georg Laer.

12.08.2025, 06:00
Nach Daimler Truck und Siga ist der Mega-Mietparkt die nächste große Ansiedlung in Halberstadt.
Nach Daimler Truck und Siga ist der Mega-Mietparkt die nächste große Ansiedlung in Halberstadt.

Halberstadt. - Im Oktober eröffnet die Laer-Gruppe den Mega-Mietpark im Gewerbegebiet Ost in Halberstadt. Reporter Thomas Kügler sprach mit Firmenchef Georg Laer über den Hintergrund der Ansiedlung.