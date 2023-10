In Zilly brannte in der Nacht zum Samstag ein Mehrfamilienhaus nieder. Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften aus der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck und dem benachbarten Nordharz kam zum Einsatz. Das Gebäude war indes nicht zu retten.

Foto: Polizei