Viele Hände – schnelles Ende: Zur Beseitigung des Winterdrecks werden in Pabstorf noch fleißige Helfer gesucht.

Frühjahrsputz in Pabstorf/Huy

Pabstorf - Langsam steigen die Temperaturen und es wird Stück für Stück wieder grüner und bunter – der Frühling hält Einzug. Und so, wie der Winter vom Frühling vertrieben wird, soll auch der Winterdreck verschwinden. Vielerorts steht deshalb in diesen Tagen ein Frühjahrsputz auf dem Programm – zum Beispiel in Pabstorf. Hier sollen gemeinsam die gröbsten Dreckecken des Ortes beseitigt werden.