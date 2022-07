Mit einem Jahr Verspätung wird in der „Rolle“ in Halberstadt ein kleines Jubiläum nachgeholt

Halberstadt - Die da am Donnerstagvormittag Platz nehmen in der „Rolle-Arena“, haben die 16 zumeist schon weit hinter sich gelassen. Zumindest im Lebensalter. Mit den Themen, die Jugendliche mit 16 bewegen, haben sie durchaus zu tun, die Vertreter von Landkreis, Stadtrat, Stadtverwaltung, Arbeitsagentur und Jobcenter Harz. Manche haben nur mittelbar mit Sorgen und Wünschen Jugendlicher zu tun, andere tagtäglich. So wie das Team des Freizeitzentrums „Rolle“.