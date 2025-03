Halberstadt. - „Seit ich Rentner bin, habe ich das Motorradfahren wieder für mich entdeckt - das war in den Jahren zuvor etwas in den Hintergrund gerutscht“, erzählt Dieter Seifert. Doch der 69-Jährige frönt nicht nur diesem wiedergefundenen Hobby, sondern verbindet mit ihm einen wohltätigen Zweck.

Um dies zu erklären, muss man ein wenig weiter ausholen: „Ich bin in Unna geboren, habe aber sehr viel Zeit in meiner Kindheit und Jugend bei meinen Großeltern in Thale und später in Halberstadt verbracht“, erzählt Dieter Seifert. Dadurch sei eine besondere Verbindung zur Region im allgemeinen und der Domstadt im speziellen entstanden - die er auch in späteren Jahren durch regelmäßige Besuche aufrecht erhalten habe.

Kindheit im Harz und in Halberstadt verbracht, deshalb der Stadt weiterhin verbunden

Über sein neuentdecktes Hobby sei er dann mit einem Motorradverein in Kontakt gekommen, der Veranstaltungen für wohltätige Zwecke begleitete. „Das fand ich so eine tolle Idee, dass ich beschlossen habe, so etwas auch zu machen“, berichtet Seifert, der nach einer sinnvollen Aufgabe im Ruhestand gesucht hatte.

Schnell habe festgestanden, dass der Erlös für etwas in Halberstadt sein sollte - und nach eingehender Recherche sei die Entscheidung auf den Hospizverein Regenbogen gefallen. „Die leisten eine so tolle und wichtige Arbeit - das möchte ich gern unterstützen“, erklärt er.

Schon zwei erfolgreiche Spendenfahrten mit dem Motorrad

„Meine erste Spendenfahrt führte mich dann auch nach Halberstadt, wo ich unter anderem dem Verein einen Besuch abgestattet habe“, so Seifert. Durch die Fahrt sind 1.013,13 Euro zusammengekommen, was ihn ermutigt habe, die Aktion im Folgejahr fortzusetzen. Dieses Mal ging es an die Mosel und es konnten 1.413,13 Euro für den Hospizverein gesammelt werden.

„Und weil aller guten Dinge drei sind und ich so einen Spaß an der Sache habe, möchte ich auch in diesem Jahr wieder ein Fahrt machen“, berichtet der rüstige Senior voller Enthusiasmus. Auch dieses Mal soll Halberstadt wieder Ziel der Fahrt werden. „Allerdings möchte ich das Ganze etwas größer aufziehen und noch mehr Menschen erreichen. Zum einen weil es das dritte Mal ist und zum anderen, weil die Aktion an meinem 70. Geburtstag endet.“ Des Weiteren habe der Hospizverein aktuell besonderen Bedarf an finanzieller Unterstützung, da neue Koordinatoren ausgebildet werden müssen.

Start für das Geldsammeln über das Internet bereits erfolgt

Auch wenn die eigentliche Fahrt erst im August stattfindet, kann bereits gespendet werden: Bis dato sind so schon gut 1.000 Euro gesammelt worden. Wer Dieter Seifert und sein Ziel unterstützen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten: Beteiligungen sind über die Fundraising-Plattform betterplace, per Paypal oder als Überweisung möglich. Alle Informationen dazu und zur Aktion selbst findet man, ebenso wie Kontaktmöglichkeiten zu Dieter Seifert, auch auf seiner Homepage.

Die Kombination aus Hobby und dem guten Zweck ist für Dieter Seifert ideal. „Besser geht's doch nicht“, schwärmt er. „Und solange ich noch Motorradfahren kann, werde ich das auch weitermachen.“