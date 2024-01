Seit der Schließung der C&A-Filiale brodelt die Gerüchte-Küche in Halberstadt: Kommen Primark, Woolworth oder TK Maxx in die Rathauspassagen? Das Geheimnis wird nun gelüftet.

Nach C&A-Schließung: Wer zieht in die Halberstädter Rathauspassagen?

Seit November ist eines der größten Geschäfte in den Halberstädter Rathauspassagen verwaist. Bis dahin befand sich eine C&A-Filiale darin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt - Während eines der größten Geschäfte in den Halberstädter Rathauspassagen ein verwaistes Dasein fristet, brodelt in der Stadt die Gerüchteküche: Wer wird der Nachfolger für die C&A-Filiale, die im November geschlossen wurde? Die Spekulationen in den sozialen Netzwerken reichen vom Billig-Mode-Giganten Primark bis hin zur Kaufhaus-Kette TK Maxx. Centermanager Enrico Burau lüftet nun das Geheimnis, wer tatsächlich einziehen wird.