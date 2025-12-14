Zu Kopfschütteln und Enttäuschung kommt nun Überraschung. In Halberstadt hat der Diebstahl eines zum Einheitsdenkmal gehörenden kleinen Baums eine unerwartete Wendung genommen.

Nach Diebstahl: Er ist wieder da, der Osten in Halberstadt

Er ist wieder zurück - der Osten in Halberstadt, symbolisiert durch eine Kiefer im lebendigen Denkmal der deutschen Wiedervereinigung in Halberstadts Zentrum.

Halberstadt. - Nicht nur Ostalgiker atmen auf: Er ist wieder da, der Osten. Die kleine Kiefer, die mitten im Zentrum Halberstadts als Trio mit Eiche und Buche ein lebendiges Denkmal für die deutsche Wiedervereinigung formt. Wie kam es nach dem Diebstahl dazu?