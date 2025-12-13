Schienenersatzverkehr und Verspätungen Deutsche Bahn und Odeg: Neuer Fahrplan für RE1 und RB40 sorgt für Panik bei Pendlern am Bahnhof Genthin

Der neue Fahrplan der Bahn, einsehbar über die Internetseite und App, hat Fahrgäste in Panik versetzt: Der Regionalexpress 1 sollte jetzt nur noch alle zwei Stunden in Genthin fahren. Eine Pendlerin berichtet, warum sie Fahrplänen nicht mehr traut.