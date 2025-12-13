Schienenersatzverkehr und Verspätungen Deutsche Bahn und Odeg: Neuer Fahrplan für RE1 und RB40 sorgt für Panik bei Pendlern am Bahnhof Genthin
Der neue Fahrplan der Bahn, einsehbar über die Internetseite und App, hat Fahrgäste in Panik versetzt: Der Regionalexpress 1 sollte jetzt nur noch alle zwei Stunden in Genthin fahren. Eine Pendlerin berichtet, warum sie Fahrplänen nicht mehr traut.
Aktualisiert: 14.12.2025, 15:36
Genthin - Der neue Fahrplan für den Personenzugverkehr im Jerichower Land, der jetzt in Kraft tritt, hat es in sich. Zumindest für Fahrgäste in Genthin. Pendler in Richtung Magdeburg trauen ihren Augen nicht.