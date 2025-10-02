Raubstraftat im Harzkreis Nach Einbruch in Halberstadt: Täter wehrt sich heftig gegen Festnahme - Polizei setzt Pfefferspray ein

Ein 25-jähriger Algerier hat in der Nacht zum Donnerstag (2. Oktober) versucht, in ein Haus in Halberstadt einzubrechen. Doch ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei. Bei der Festnahme wehrte sich der Täter massiv. Worauf er es abgesehen hatte.