weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Raubstraftat im Harzkreis: Nach Einbruch in Halberstadt: Täter wehrt sich heftig gegen Festnahme - Polizei setzt Pfefferspray ein

Eil
„Ausländer raus“-Rufe an Polizeischule in Aschersleben? Ermittlungen laufen
„Ausländer raus“-Rufe an Polizeischule in Aschersleben? Ermittlungen laufen

Raubstraftat im Harzkreis Nach Einbruch in Halberstadt: Täter wehrt sich heftig gegen Festnahme - Polizei setzt Pfefferspray ein

Ein 25-jähriger Algerier hat in der Nacht zum Donnerstag (2. Oktober) versucht, in ein Haus in Halberstadt einzubrechen. Doch ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei. Bei der Festnahme wehrte sich der Täter massiv. Worauf er es abgesehen hatte.

Von Dennis Lotzmann 02.10.2025, 12:15
Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in Halberstadt einen Einbrecher auf frischer Tat stellen.
Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in Halberstadt einen Einbrecher auf frischer Tat stellen. Symbolfoto: dpa

Halberstadt - Dumm gelaufen für einen 25-jährigen Mann aus Algerien: Der Versuch, in Halberstadt in ein Privatgebäude einzubrechen, war nicht von Erfolg gekrönt.