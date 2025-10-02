Sachsen-Anhalts Ministerpräsident und Bürgermeister Andreas Dittmann haben sich viel Zeit genommen, um ihre Ohren ganz an den Schülern, Lehrern, Eltern und auch an den Problemen und den täglichen Herausforderungen zu haben. Und sie hatten Nachrichten im Gepäck.

Reiner Haseloff besucht Zerbster Grundschule - und äußert sich zur Zukunft in Steutz und Lindau

Reiner Haseloff und Andreas Dittmann haben auch eine Musikstunde besucht.

Zerbst - Der Viertklässler Hannes Karbe bittet Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), statt einer Frage einen Wunsch äußern zu dürfen. „Aber natürlich“, sagt Haseloff lächelnd. „Ich wünsche mir, wenn ich im nächsten Jahr ins Gymnasium wechsele, dass es mehr Lehrer und nicht so viel Unterrichtsausfall gibt und ich so besser und mehr lernen kann.“ Ein bemerkenswerter und bezeichnender Wunsch.