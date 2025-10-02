Die Klasse 6b der Sekundarschule „Fritz Heicke“ Gommern war in ihrer Projektwoche in die Rollen von Schauspielern, Regisseuren und Kameraleuten geschlüpft und hatte einen Western gedreht. Uraufführung war im Barbyer Cinema.

Western-Fieber in Gommern: Schüler zeigen ihren eigenen „Goldschatz“-Film im Barbyer Kino

Der Film „Der Goldschatz von Gommern“ hatte Premiere im Barbyer Kino. Hier die Akteure der 6b der Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern.

Barby/Gommern. - „Der Goldschatz von Gommern“. So lautete der Titel eines Films, der am 28. September im Barbyer Kino Premiere hatte. Bevor es losging, tummelten sich jede Menge Halbwüchsige und Erwachsene vor dem Cinema in der Goethestraße.