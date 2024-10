Nach Erdrutsch nahe Halberstadt: Harzerin lebt in Angst um ihr Fachwerkhaus

Plötzlich ist die Stützmauer zum Grundstück von Stefanie Gutzeit in Langenstein zusammengebrochen. Die Steine, Erde und Geröll rutschten in einem rasantem Tempo auf ihr Haus zu.

Langenstein. - Zwei, drei Mal kracht es mitten in der Nacht. Als Stefanie Gutzeit aus dem Wohnzimmerfenster blickt, um der Ursache auf den Grund zu gehen, kann sie ihren Augen kaum trauen: „Der Hang kam auf mich zugepoltert“, berichtet die Langensteinerin. Sandsteine und Erdmassen rollen auf ihr Haus zu. „Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig Angst bekommen habe.“