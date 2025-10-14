weather spruehregen
  Sportvereine im Harz: Nach Großbrand in Dingelstedt: Wann kommt der Wiederaufbau des Sportlerheims?

Sportvereine im Harz Nach Großbrand in Dingelstedt: Wann kommt der Wiederaufbau des Sportlerheims?

Der Wiederaufbau des Sportlerheims in dem Huy-Ort Dingelstedt ist eine langwierige Angelegenheit. Nun gibt es Neuigkeiten.

Von Maria Lang 14.10.2025, 06:30
Vom Sportlerheim in dem Huy-Ort Dingelstedt sind nur noch Teile erhalten.
Dingelstedt. - Nur ein paar Stunden hat es gedauert, als in der Nacht zum 9. März das Dingelstedter Sportlerheim den Flammen zum Opfer fiel und Fußballverein und Schützengesellschaft um Vereinsstätte und mehr brachte. Der Wiederaufbau lässt seit Monaten auf sich warten.