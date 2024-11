Nach Großbrand in Osterwieck: So geht es dem DRK am neuen Standort

Osterwieck. - Der Spendenlauf für die DRK-Bereitschaft Osterwieck, die Mitte September bei einem Großbrand ihre Garage und Ausrüstungsgegenstände verloren hatte, brachte 2300 Euro ein. Eine Riesensumme, die die Viertklässler mit ihrer Erzieherin Jeannette Daniel diese Woche persönlich dem Roten Kreuz übergaben. Und zwar am neuen Standort des DRK im Gewerbegebiet, der den Sanitätern in einer ehemaligen Druckereihalle durch den jetzigen Nutzer M&H Agrarlogistik zur Verfügung gestellt wurde.

Wo sich früher Druck- und Kuvertiermaschinen sowie Hochregale befanden, stehen nun die bei dem Großbrand geretteten Fahrzeuge des DRK unter dem Dach. Hier kamen die Kinder mit Martin Schüller, dem stellvertretenden Bereitschaftsleiter, ins Gespräch. Er erklärte ihnen, wofür die unterschiedlich ausgestatteten Fahrzeuge genutzt werden und öffnete einen großen Notfallrucksack, mit dem die Sanitäter nicht nur in Notfällen, sondern auch bei der Absicherung von großen Veranstaltungen unterwegs sind.

Was für den Hort neu war: Die DRK-Bereitschaft kommt auch in Kindereinrichtungen, um Knirpsen allererste Kenntnisse in Erster Hilfe zu geben. In Schulen erfolgt das oft anlässlich von Verkehrserziehungstagen. Im Osterwiecker Hort ist ein Besuch für die Ferienspiele ins Auge gefasst worden.

Früh übt sich: Es sind viele junge Leute, die sich ehrenamtlich in der DRK-Bereitschaft engagieren. Oft herangewachsen aus dem Jugendrotkreuz, das es in Osterwieck derzeit aber nicht mehr gibt. Oder aus der früheren Schulsanitätsgruppe an der Dardesheimer Sekundarschule. Heute gibt es solch eine Arbeitsgemeinschaft am Osterwiecker Fallstein-Gymnasium, ebenfalls von der Bereitschaft organisiert.

„Viele Leute sind ja überrascht, dass wir ehrenamtlich tätig sind“, stellte Martin Schüller fest. Sie kennen zwar den DRK-Rettungsdienst, der auch in Osterwieck eine Station für seine Notfalleinsätze hat. Der Katastrophen- und Zivilschutz ist aber eine andere Ebene, wenngleich einige Ehrenamtliche aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht und eine Berufsausbildung zum Notfallsanitäter abgeschlossen haben oder noch in der Ausbildung sind.

Alle zwei Wochen treffen sich die Mitglieder der ehrenamtlichen DRK-Bereitschaft, abwechselnd in Osterwieck und Halberstadt, wo es ebenfalls eine Gruppe gibt, um sich gemeinsam weiterzubilden und Einsätze vorzubereiten. Übers Jahr sind die insgesamt rund 40 Bereitschaftler auf gut 50 bis 60 Veranstaltungen zur Absicherung anzutreffen. Von großen Events wie dieses Jahr dem Harzfest oder voriges Jahr dem Quedlinburger Advent in den Höfen bis zum eher kleinen Abiball in Halberstadt.

Dass die Osterwiecker Bereitschaft nach dem verheerenden Großbrand und dem ersten Schock weiterhin funktioniert, unterstrichen nach Einschätzung von Martin Schüller ein medizinischer Großeinsatz in Wernigerode sowie eine Großübung zusammen mit Feuerwehren bei Rhoden. Wenngleich die Sanitäter merkten, dass nach dem Brand hier und da Material gefehlt habe.

In der neuen Halle sieht es unterdessen neben den geparkten Einsatzfahrzeugen noch kahl aus. Als erstes werden sich die Sanitäter mit Hilfe der Spendengelder wohl Schränke und Regale holen, um so mit dem Wiederaufbau der verbrannten Ausrüstung und Materialien zu beginnen. Platz dafür sowie auch zum Üben finden sie hier reichlich.

Einen ersten Farbtupfer für die graue Wand haben sie indes schon: Die Hortkinder haben ihnen ein buntes Plakat mit der Spendensumme gemalt.