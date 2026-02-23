Schulleiter ausgeschrieben Nach massivem Druck: Landesschulamt schaltet um – diese Schulen im Harzsuchen jetzt neue Chefs
Dem monatelangen Tauziehen um die zeitnahe Ausschreibung von unbesetzten Führungspositionen an Schulen im Harzkreis und im übrigen Land folgt nun das Happyend: Das Landesschulamt hat begonnen, die vakanten Stellen auszuschreiben.
Osterwieck/Landkreis Harz. - Eine Schule ohne verantwortliche Führungskraft: Gibt es nicht? Doch, gibt es, landesweit sogar zigfach. Der Grund dürfte allerorten ähnlich sein: Nachdem der oder die Stelleninhaberin in Pension gegangen waren oder – wie beim Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) – kurz vor dem Ende des Berufslebens ein paar Gänge runtergeschaltet hatten und in die zweite Reihe gewechselt waren, schrieb das Landesschulamt (LS) die offenen Stellen nicht zur Neubesetzung aus. Das sorgte immer wieder für Zoff auf öffentlicher Bühne. Endlich gibt es eine Lösung.