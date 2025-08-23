Im Fallstein-Gymnasium in Osterwieck (Harzkreis) rumort es. Die Schule steht seit Juli ohne Leitung da. Das Landesschulamt verweigert die Neuausschreibung und beruft sich auf fehlende Perspektiven. Lehrer und Politiker fürchten um die Zukunft der Schule.

Nach einem Knick sind die Schülerzahlen am Osterwiecker Fallstein-Gymnasium seit mehreren Jahren wieder deutlich steigend. Das Lehrerkollektiv fordert die Neubesetzung der vakanten Schulleiter-Stelle.

Osterwieck/Halberstadt. - Steigende Schülerzahlen, große schulische Herausforderungen und Pläne, aber keine Person mehr an der Spitze: das ist aktuell die Situation am Fallstein-Gymnasium in Osterwieck (FGO). Silvia Gemeiner hat ihren Posten als Schulleiterin Ende Juli aus privaten Gründen aufgegeben und arbeitet nun nur noch als Lehrerin. Das Landesschulamt (LSA) lehnt es ab, die seither vakante Stelle neu auszuschreiben.