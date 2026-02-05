Kleine Ursache, große Wirkung. Seit dem 30. Januar ist eine Ampelanlage an der B 79 in Halberstadt außer Betrieb und sie wird es wohl noch länger bleiben.

Nach Unfall müssen Autofahrer am Kanonenberg in Halberstadt besonders vorsichtig sein

Nach einem Unfall funktioniert eine Ampelanlage an der B 79 in Halberstadt nicht mehr und die Reparatur zieht sich hin.

Halberstadt. - Kein Rot, kein Gelb und auch kein Grün, noch nicht einmal Blinklicht. Seit dem 30. Januar ist die Ampelanlage an der Kreuzung Wernigeröder Straße/Sternstraße/Westendorf in Halberstadt außer Betrieb. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Wartezeiten einrichten, bis der Verkehr dort wieder wie gewohnt geregelt wird.