Kleine Ursache, große Wirkung. Seit dem 30. Januar ist eine Ampelanlage an der B 79 in Halberstadt außer Betrieb und sie wird es wohl noch länger bleiben.

Von Thomas Kügler 05.02.2026, 14:00
Nach einem Unfall funktioniert eine Ampelanlage an der B 79 in Halberstadt nicht mehr und die Reparatur zieht sich hin. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Halberstadt. - Kein Rot, kein Gelb und auch kein Grün, noch nicht einmal Blinklicht. Seit dem 30. Januar ist die Ampelanlage an der Kreuzung Wernigeröder Straße/Sternstraße/Westendorf in Halberstadt außer Betrieb. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Wartezeiten einrichten, bis der Verkehr dort wieder wie gewohnt geregelt wird.