Unberechenbare Witterungsbedingungen stellen Landwirte im Harz vor noch nie da gewesene Herausforderungen. Welche neuen Gefahren der Bauernverband Nordharz für die Ernte im Harzkreis sieht, die sich am Ende im Preis von Brot und Mehl niederschlagen können.

Nasser Sommer und neuer Schädling: Droht die Ernte im Harz ins Wasser zu fallen?

Nach einem nassen Juli nutzen die Bauern jede freie Minuten an den trockenen Tagen, um die Ernte einzufahren. Gefährdet die Witterung die Ernte im Harz?

Harzkreis. - Im gesamten Harzkreis sind Mähdrescher, Traktoren und andere Landmaschinen in diesen Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Der verregnete Juli und schlechte Wetterprognosen haben die Erntearbeiten im Sommer 2025 zur Geduldsprobe werden lassen. Doch nicht nur miese Wetterprognosen, auch ein neuer Schädling droht, die Erträge der Bauern zu gefährden.