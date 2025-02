Seit knapp einem Jahr wird im Huy-Ort Eilenstedt an der neuen Kita gebaut. Vom Fortschritt und dem Stand der Dinge haben sich jetzt auch die Kinder selbst ein Bild gemacht. Was hier aktuell an Arbeiten ansteht und ob der Zeit- und Kostenplan eingehalten werden kann, erklärt Architektin Bettina Stöckicht.

Eilenstedt. - Seit dem offiziellen Spatenstich im vergangenen April ist viel passiert auf der Baustelle am Eilenstedter Kathanenberg im Huy. Das Diakonische Werk Halberstadt investiert hier stolze 4,6 Millionen Euro in eine neue Kita - und so langsam kann man erkennen, was es werden soll.