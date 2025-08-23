weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Wieso der Schwimmunterricht der Hessener Grundschüler in der Badeanstalt des Osterwiecker Ortsteils im vergangenen Schuljahr ins Wasser gefallen ist.

Von Vera Heinrich 23.08.2025, 14:00
Nachwuchsförderung wird im Förderverein des Hessener Freibads großgeschrieben. Hier eine Aufnahme vom Neptunfest, bei dem die frischgebackenen Seepferdchen getauft werden, aus den Vorjahren. Archivfoto: Vera Heinrich

Hessen. - Das Sommerwetter hat zwischenzeitlich auf sich warten lassen, sodass der traditionelle Schwimmunterricht der Drittklässler an der Hessener Grundschule „Aue-Fallstein“ (Harzkreis) vor den großen Ferien vertagt werden musste. Ilse Kegel berichtet nun stolz, dass die nunmehr zu Viertklässlern Herangewachsenen das Versäumte im Freibad des Osterwiecker Ortsteils endlich nachholen können.