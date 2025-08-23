Wieso der Schwimmunterricht der Hessener Grundschüler in der Badeanstalt des Osterwiecker Ortsteils im vergangenen Schuljahr ins Wasser gefallen ist.

Nachwuchsförderung wird im Förderverein des Hessener Freibads großgeschrieben. Hier eine Aufnahme vom Neptunfest, bei dem die frischgebackenen Seepferdchen getauft werden, aus den Vorjahren.

Hessen. - Das Sommerwetter hat zwischenzeitlich auf sich warten lassen, sodass der traditionelle Schwimmunterricht der Drittklässler an der Hessener Grundschule „Aue-Fallstein“ (Harzkreis) vor den großen Ferien vertagt werden musste. Ilse Kegel berichtet nun stolz, dass die nunmehr zu Viertklässlern Herangewachsenen das Versäumte im Freibad des Osterwiecker Ortsteils endlich nachholen können.