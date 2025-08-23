Jetzt live!
Schwimmunterricht im Harzkreis Neue Seepferdchen im Freibad Hessen
Wieso der Schwimmunterricht der Hessener Grundschüler in der Badeanstalt des Osterwiecker Ortsteils im vergangenen Schuljahr ins Wasser gefallen ist.
23.08.2025, 14:00
Hessen. - Das Sommerwetter hat zwischenzeitlich auf sich warten lassen, sodass der traditionelle Schwimmunterricht der Drittklässler an der Hessener Grundschule „Aue-Fallstein“ (Harzkreis) vor den großen Ferien vertagt werden musste. Ilse Kegel berichtet nun stolz, dass die nunmehr zu Viertklässlern Herangewachsenen das Versäumte im Freibad des Osterwiecker Ortsteils endlich nachholen können.