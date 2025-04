Seit 2010 trägt der Bahnhof in Halberstadt den Zusatz „Kulturbahnhof“. Doch erfüllt mit Leben wurde dieser Anspruch nie. Sieben Künstlerinnen und Künstler aus dem Harz wollen das nun ändern.

Fünf von sieben: Diana Ränicke, Mathias Reilecke, Holger Haase, Maertin Strielow und Marita Spiller (v. l. n. r.) planen die erste Pop up Gaerien in Halberstadt.

Halberstadt. - Der Anspruch „Kulturbahnhof Halberstadt“ klingt so gut, dass es dafür 2011 von der „Allianz pro Bahn“ sogar den Titel „Schönster Bahnhof Deutschlands“ gab. Doch aus Sicht von Marita Spiller und Diana Ränicke wurden die Räume nie in dem Maße genutzt, in dem man es hätte tun können und sollen. Deswegen haben die beiden fünf weitere Künstler um sich gescharrt und wollen den Kunstfreunden im Harz im Mai eine Premiere bieten.