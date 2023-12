Halberstadt. - Die Liebe hat sie nicht nur zusammengeführt, sondern auch wieder zu ihren Wurzeln nach Halberstadt zurückgeführt. Franziska und Julius Eggert sowie Sohn Fritz wohnen in einer alten Stadtvilla an der Bernhard-Thiersch-Straße in Halberstadt. Stolz ist die kleine Familie auf den ersten Preis, mit dem ihr Zuhause in der Kategorie „andere historische Gebäude bis 1939“ vor Kurzem ausgezeichnet wurde.

Gleich nach dem Abitur haben die gebürtigen Halberstädter die „Biege gemacht“, sagt Julius Eggert. Studium und Jobs führten sie nach Magdeburg, Dresden und Berlin, dann folgte eine einjährige Weltreise, doch die Liebe zu ihrer Heimatstadt blieb.

„Plötzlich stand Fritz ins Haus und der Plan für die Rückkehr nach Halberstadt reifte heran. Wie der Zufall es wollte, stand damals die Stadtvilla zum Verkauf. Nach dem Besichtigungstermin war klar, das Haus kaufen wir“, erinnern sich beide. Das war vor vier Jahren. Die Villa aus dem Jahr 1908 habe sich zu diesem Zeitpunkt von innen schon in einem guten Zustand befunden.

Sofort in Haus verliebt

„Wir waren sofort in das Haus verliebt - der Baustil, die großen Räume“, schwärmt das Ehepaar unisono.

Schön sei, dass es so etwas in Halberstadt noch gibt. Franziska Eggert hat sich immer gewünscht, in so einem stolzen Haus zu wohnen. Sie hätte nie gedacht, dass es ihrer Generationen angesichts hoher Immobilienpreise überhaupt möglich sei, sich den Traum von so einem Haus zu erfüllen.

„Wir mussten keine Wände rausreißen, keine Bäder sanieren, sondern nur ein paar Renovierungsarbeiten auf den Weg bringen, nichts dramatisches“, erinnert sich Franziska Eggert. Es sei schön gewesen, bei der Rückkehr nach Halberstadt sofort wieder in ein vertrautes soziales Netz zu rutschen - Familie und Freunde hätten mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Doch ein Problem habe sich relativ schnell abgezeichnet: Die Fassade entwickelte sich zum Problemfall, sie begann zu bröseln, einige Teile hatten sich schon gelöst, größere Teile des Mauerwerks lagen frei, so Julius Eggert. Es sei Zeit gewesen, etwas am Gebäude zu tun. „In der Straße war es mittlerweile das einzige Haus, das von außen noch nicht herausgeputzt war. Der Putz stammte noch aus DDR-Zeiten“, sagt Franziska Eggert.

Fachfirmen kümmerten sich um die Instandsetzung der Fassade beziehungsweise die farbliche Gestaltung. Das Hellgrau hätten die Fenster vorgegeben, die bereits vor dem Kauf erneuert worden waren. Verantwortlich für die Farbarbeiten sei der Unternehmer Marcel Schreiber aus Halberstadt gewesen. „Wie der Zufall es will, gewann er mit seinem sanierten Fachwerkhaus Voigtei 43 auch einen ersten Preis“, berichtet Julius Schreiber.

Preisgeld weniger wichtig

Stolz verweist Franziska Eggert darauf, dass das Paar auch Eigenleistungen erbracht habe. „Ich habe den Sockel im Sommer bei schweißtreibenden Temperaturen eigenhändig gestrichen.“ Schlussendlich sind beide „happy“, wie sie betonen. Es sei sehr schön, wenn die Wertschätzung von einer Stadt für das Engagement von Privatpersonen noch so erfolgt. Die mit dem ersten Preis zusammenhängende Dotierung in Höhe von 400 Euro trete in den Hintergrund, das kleine Messingschild an der Fassade, welches das Haus als Gewinner outet, sei viel wichtiger.

„Es ist sehr schön, Teil einer Gemeinschaft in Halberstadt zu sein, die sich um das Stadtbild kümmert“, betont Franziska Eggert.

Beim Einzug sei sehr schnell klar gewesen, dass „zweieinhalb Menschen nicht so viel Platz brauchen“, sagt das Paar. Immerhin habe das Haus etwa 250 Quadratmeter Wohnfläche. Daher richteten beide im Erdgeschoss eine Ferienwohnung ein. Zwar haben beide keine Erfahrung im Tourismus, aber sie wollten es ausprobieren. Das Konzept würde aufgehen. „Es ist toll angelaufen. So wird einem erst einmal bewusst, dass man in einer Region wohnt, in der Leute Urlaub machen“, sagen die Halberstädter.