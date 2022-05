Noch fünf freie Intensivbetten im Landkreis Harz

Das Coronavirus greift verstärkt um sich. Auch im Landkreis Harz. Da stellt sich die Frage, wie derzeit die Lage in den Kliniken im Landkreis ist? Im Ameos-Krankenhaus in Halberstadt werden zurzeit neun Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Einer davon liegt auf der Intensivstation.

Landkreis Harz - Das Ameos-Krankenhaus in Halberstadt hat insgesamt zwölf Betten auf der Intensivstation. Elf seien zurzeit belegt. Einer der elf Intensivpatienten sei an Corona erkrankt, teilt Katharina Fleischer, Pressesprecherin des Ameos Krankenhaus Halberstadt auf Volksstimme Nachfrage mit. Dieser werde in einem Isolierbereich behandelt. Vergangene Woche seien sogar alle zwölf Betten belegt gewesen, so Katharina Fleischer.