  4. Erneuerbare Energie im Harz: Noch kein genauer Zeitplan, doch schon gibt es Zoff um Windräder bei Halberstadt

Ein Nutzungsvertrag sorgt schon vor dessen Abschluss für Ärger. Auslöser ist eine Änderung der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Ströbeck. Hintergrund sind Windpark-Pläne.

Von Sabine Scholz 14.08.2025, 06:15
Windräder erheben sich neben einer Landstraße bei Aschersleben. Nahe Halberstadt könnte ebenfalls ein kleinerer Windpark enstehen.
Windräder erheben sich neben einer Landstraße bei Aschersleben. Nahe Halberstadt könnte ebenfalls ein kleinerer Windpark enstehen. Archivfoto: Peter Förster/picture-alliance/ dpa/dpaweb

Halberstadt/Ströbeck. - Irritationen und Spekulationen im Ortschaftsrat Ströbeck. Der Punkt „Abschluss eines Nutzungsvertrages“ stand zunächst im öffentlichen Teil der Tagesordnung. Er habe, sagte Ortsbürgermeister Jens Müller (BISS/SPD), von Halberstadts Oberbürgermeister die Anweisung erhalten, diesen stattdessen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. Was anwesende Bürger zu Spekulationen veranlasste. Worum geht es?