Ein Nutzungsvertrag sorgt schon vor dessen Abschluss für Ärger. Auslöser ist eine Änderung der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Ströbeck. Hintergrund sind Windpark-Pläne.

Noch kein genauer Zeitplan, doch schon gibt es Zoff um Windräder bei Halberstadt

Windräder erheben sich neben einer Landstraße bei Aschersleben. Nahe Halberstadt könnte ebenfalls ein kleinerer Windpark enstehen.

Halberstadt/Ströbeck. - Irritationen und Spekulationen im Ortschaftsrat Ströbeck. Der Punkt „Abschluss eines Nutzungsvertrages“ stand zunächst im öffentlichen Teil der Tagesordnung. Er habe, sagte Ortsbürgermeister Jens Müller (BISS/SPD), von Halberstadts Oberbürgermeister die Anweisung erhalten, diesen stattdessen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. Was anwesende Bürger zu Spekulationen veranlasste. Worum geht es?