Erneuerbare Energie im Harz Noch kein genauer Zeitplan, doch schon gibt es Zoff um Windräder bei Halberstadt
Ein Nutzungsvertrag sorgt schon vor dessen Abschluss für Ärger. Auslöser ist eine Änderung der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Ströbeck. Hintergrund sind Windpark-Pläne.
14.08.2025, 06:15
Halberstadt/Ströbeck. - Irritationen und Spekulationen im Ortschaftsrat Ströbeck. Der Punkt „Abschluss eines Nutzungsvertrages“ stand zunächst im öffentlichen Teil der Tagesordnung. Er habe, sagte Ortsbürgermeister Jens Müller (BISS/SPD), von Halberstadts Oberbürgermeister die Anweisung erhalten, diesen stattdessen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. Was anwesende Bürger zu Spekulationen veranlasste. Worum geht es?