Nach zehn Jahren in der Fremde ist René Müller in den Harz zurückgekehrt. Nun arbeitet der Mann aus Sangerhausen für die Traditionsbrennerei der Nordbrand, hat eine Neuigkeit für Gin-Trinker und Genießertipps für die Weihnachtszeit.

Gin aus Nordhausen: Destillateur René Müller setzt auf Reife und Charakter

René Müller aus Sangerhausen weiß, dass auch im Harz die Spirituosen für den Genuss gemacht werden.

Nordhausen. - René Müller geht nie ohne Frühstück aus dem Haus. Er ist Destillateurmeister und da gehört Probieren zum Handwerk. Weil dieses Handwerk für den Südharzer kein Job sondern eine Berufung ist, erfüllt er es mit Akribie und Innovationswillen.