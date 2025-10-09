weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Sicherheit im Harz Nach Einweisung in Psychiatrie: Wie es für Obdachlose Ines H. aus Halberstadt weitergeht

Nachdem die Obdachlose Ines H. den Platz vor dem katholischen Pfarramt in Halberstadt verlassen hat, herrscht endlich Ruhe in der Gröperstraße. Können die Anwohner nun auf dauerhaften Frieden hoffen?

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 09.10.2025, 19:40
Solche Bilder dürften in Halberstadt vorläufig der Vergangenheit angehören. Die obdachlose Ines H. wurde in einer Spezialklinik untergebracht. Archivfoto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Müll, Gebrüll und Bedrohungen: Seit mehr als drei Jahren war die Obdachlose Ines H. ein Ärgernis für die Einwohner von Halberstadt. Zuletzt hatte sie ihr Lager in der Altstadt aufgeschlagen. Nach vielen schlaflosen Nächten können deren Anwohner nun auf einen dauerhaften Frieden hoffen.