Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata blickt positiv auf das Jahr 2026, auch wenn Herausforderungen bleiben. Für welche Schwerpunkte will die Stadt das Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur ausgeben? Wie geht es mit dem Jugendklub und der Besetzung der Streetworker-Stellen weiter? Das verrät er im Interview.

Die typische Silhouette Halberstadts mit den Türmen der drei großen Kirchen Dom, Liebfrauen und Martini.

Halberstadt. - Die Herausforderungen werden nicht weniger, dennoch blickt Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) mehr als zuversichtlich in die Zukunft. Im Gespräch mit der Volksstimme sagt er unter anderem, wie es mit dem Jugendklub weitergeht, was an den Gerüchten um einen Truppenübungsplatz der Bundeswehr dran ist und wie es mit dem Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur weitergeht.