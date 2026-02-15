Der 25-jährige Lennart Hein aus Zerbst verbindet zwei Geschäftsfelder, die unterschiedlicher nicht sein können. Er kümmert sich um Versicherungen und ist in der Landwirtschaft aktiv. Wie beides eben doch zusammenpasst.

Wie ein Zerbster gleich zwei Unternehmen in die Zukunft führen will

Lennart Hein (r.) ist Jungunternehmer und führt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbetrieb. Mehrere Traktoren und 40-Tonnen-Lkw gehören zum Fuhrpark.

Zerbst - Wenn Lennart Hein über Landwirtschaft spricht, merkt man sofort: Das ist keine Geschäftsidee. Das ist Heimat. Aber er verdient nicht nur als Unternehmer in der Landwirtschaft sein Geld, sondern hat noch ein zweites Standbein. Nur mit viel Leidenschaft und Energie gelingt beides.