Medaille für den Harz Vater erlebt Olympia‑Triumph live: Halberstädter Bobfahrer Georg Fleischhauer gewinnt sensationell Gold

Nach dem Weltcup-Sieg nun Olympia-Sieg für Halberstadt: Bobfahrer Georg Fleischhauer holt Gold – und sein Vater Ralf steht in Cortina mit Tränen in den Augen am Rand der Bahn. Wie er den Erfolg erlebt hat.