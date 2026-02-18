weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Vater erlebt Olympia‑Triumph: Halberstädter Bobfahrer Georg Fleischhauer gewinnt Gold

Medaille für den Harz Vater erlebt Olympia‑Triumph live: Halberstädter Bobfahrer Georg Fleischhauer gewinnt sensationell Gold

Nach dem Weltcup-Sieg nun Olympia-Sieg für Halberstadt: Bobfahrer Georg Fleischhauer holt Gold – und sein Vater Ralf steht in Cortina mit Tränen in den Augen am Rand der Bahn. Wie er den Erfolg erlebt hat.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 18.02.2026, 17:06
Ein kurzer Moment in Familie: Georg Fleischhauer nach seinem Olympia-Sieg mit seinem Vater Ralf Fleischhauer und Stiefmutter Gudrun.
Halberstadt. - Der Jubel ist groß, nicht nur unter eingefleischten Wintersportfans in Halberstadt. Halberstadt hat einen Olympiasieger! Den Erfolg seines Sohnes Georg erlebt Vater Ralf Fleischhauer live vor Ort mit.