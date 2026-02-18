Die Entwicklung der Innenstadt ist ein Thema, das den Schönebeckern am Herzen liegt. Auch die Stadtverwaltung selbst ist daran interessiert. Ganz einfach ist es allerdings nicht.

So hoch ist der Leerstand in der Schönebecker Innenstadt

Schönebeck. - Wie kann Schönebecks Innenstadt attraktiver gestaltet werden? Diese Frage bewegt Politik, Handel, Verwaltung und die Schönebecker selbst. Besonders die Verwaltung steht dabei im Fokus und die dort tätige Wirtschaftsförderung. „Weiß die Stadt überhaupt welche Geschäfte leerstehen?“, fragt exemplarisch Manuela Riesland am Lesertelefon. Sie fragt außerdem, wie der Plan aussieht, das Zentrum zu entwickeln?