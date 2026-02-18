weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  Kampf gegen den Leerstand: So hoch ist der Leerstand in der Schönebecker Innenstadt

Die Entwicklung der Innenstadt ist ein Thema, das den Schönebeckern am Herzen liegt. Auch die Stadtverwaltung selbst ist daran interessiert. Ganz einfach ist es allerdings nicht.

Von Stefan Demps 18.02.2026, 18:07
Das Bäreneck in der Salzer Straße 1.
Das Bäreneck in der Salzer Straße 1. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - Wie kann Schönebecks Innenstadt attraktiver gestaltet werden? Diese Frage bewegt Politik, Handel, Verwaltung und die Schönebecker selbst. Besonders die Verwaltung steht dabei im Fokus und die dort tätige Wirtschaftsförderung. „Weiß die Stadt überhaupt welche Geschäfte leerstehen?“, fragt exemplarisch Manuela Riesland am Lesertelefon. Sie fragt außerdem, wie der Plan aussieht, das Zentrum zu entwickeln?