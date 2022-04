Tiergarten Osterfest lockt zahlreiche Besucher in den Halberstädter Tiergarten

Das Osterfest im Halberstädter Tiergarten hat eine fast 40-jährige Tradition. Am Sonntag lockte es über 4000 Besucher an. Auf dem Programm standen Tierfütterungen, Musik zum Kaffee in der Waldschenke, eine große Ostereiersuche und verschiedene Angebote für Kinder.