Osterwieck droht eine Zahnarzt-Ebbe

Die Zahnärztesituation in der Stadt stellt sich altersbedingt für die Zukunft nicht sehr hoffnungsvoll dar. Es fehlen Nachfolger. Wie die Kassenzahnärztliche Vereinigung die Situation einschätzt .

Termine für Zahnarztbehandlungen in Osterwieck zu bekommen, könnte sich schon in wenigen Jahren als schwierig herausstellen, falls es keine Nachfolger für Praxen gibt.

Osterwieck - In der Osterwiecker Altstadt hatte dieses Jahr zum 30. September Dr. Manfred Bote seine Zahnarztpraxis abgemeldet und ist in den Ruhestand gegangen. Statt vier Praxen sind es seitdem nur noch drei. Und auch bei den Verbliebenen ist über kurz oder lang der Ruhestand in Sichtweite.