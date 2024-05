Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und THW in Rohrsheim: Wie ein Wasserleitungsbruch den Zufallstreffer möglich macht und was die Beamten vor Ort sicherstellen.

Großeinsatz in Rohrsheim

Polizei und Helfer des THW waren am Samstagmittag in Rohrsheim im Einsatz, um die Hanfplantage sowie Technik sicherzustellen.

Rohrsheim. - Es gibt Momente, da spielt einem das Schicksal ungemein böse mit. So passiert Freitagabend (10. Mai) in Rohrsheim: Da hat – irgendwer – auf einem Gehöft eine große Cannabis-Plantage angelegt. Gut getarnt und abgeschottet vor den Blicken der Öffentlichkeit und Nachbarschaft. Und dann passiert so ein Missgeschick.