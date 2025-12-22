weather bedeckt
Marode Ringbrücken Für staugeplagte Magdeburger: So geht es mit dem Rabatt-Ticket der MVB weiter

Wegen der Sperrungen maroder Ringbrücken und entsprechender Umleitungen auch für Straßenbahnen hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ein Rabatt-Ticket aufgelegt. Wird es im neuen Jahr verlängert?

Aktualisiert: 22.12.2025, 12:49
Für staugeplagte Magdeburger wegen der maroden Ringbrücken und gesperrten Straßen hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) eine Rabatt-Ticket-Sonderaktion aufgelegt.
Magdeburg. - Sperrungen, Umleitungen und Staus wegen maroder Brücken: Im Juni 2025 hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe ein Rabatt-Ticket für 3 Euro am Tag herausgebracht. Nach einer Verlängerung Ende August läuft die Sonderaktion am 31. Dezember aus. Wird die gut genutzte Aktion abermals verlängert?