Magdeburg. - Sperrungen, Umleitungen und Staus wegen maroder Brücken: Im Juni 2025 hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe ein Rabatt-Ticket für 3 Euro am Tag herausgebracht. Nach einer Verlängerung Ende August läuft die Sonderaktion am 31. Dezember aus. Wird die gut genutzte Aktion abermals verlängert?